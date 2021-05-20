شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لـ انيا تايلور ومالكولم ماكراى بشوارع نيويورك تثبت وجود قصة حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة انيا تايلور 25 عاما تعيش أفضل أوقاتها حالياً على الصعيد الشخصى والمهنى، فبعدما تألقت خلال الفترة الماضية ونالت العديد من الجوائز بفضل دورها في مسلسل " “The Queen’s Gambitرصدتها أعين المصورين خلال عدة صور رومانسية تعكس دخولها في قصة حب جديدة وفقاً لما نشره موقع pagesix.

حيث ظهرت أثناء سيرها بصحبة الممثل مالكولم ماكراي -الذى يكبرها بعامين حيث يبلغ 27 عاما- بلقطات رومانسية أثناء تجوالهما في شوارع مدينة نيويورك يوم الاثنين الماضى.



انيا تايلور وحبيبها الجديد

من ناحية أخرى كانت الممثلة العالمية أنيا تايلور فازت فى بداية شهر أبريل بجائزة أفضل ممثلة عن مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني في حفل جولدن جلوب 2021 عن دور بيث هارمون في The Queen Gambit .



انيا تايلور ومالكو

كما تألقت الفنانة انيا تايلور قبل فوزها بالجائزة خلال كواليس فيلمها الجديد التي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم حيث تتعاون فيه مع المخرج ديفيد أو راسل، وهو العمل الذى لم يتم الكشف عن اسمه إلى الآن، وامتازت انيا تايلور وقتها بارتداء فستان باللون الأحمر مثلما ذكر موقع الديلى ميل آنذاك.

ويشارك فى الفيلم مع انيا تايلور الممثل رامى مالك، بالإضافة إلى كريستيان بيل، ومجموعة كبيرة من النجوم والنجمات.