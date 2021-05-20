صور| جيهان خليل أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام".

وظهرت "جيهان" في الصور بشكل أنيق، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وعرض للفنانة جيهان خليل في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، شريف الدسوقي، يوسف وائل نور، عارفة عبدالرسول، مي سليم، رحاب الجمل، بسنت شوقي.

كما شاركت في فيلم "صندوق الدنيا"، بطولة خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبدالله، أحمد كمال، علاء مرسي، من إخراج عماد البهات.