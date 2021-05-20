ريم مصطفى بدون مكياج ورانيا يوسف أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مهند حسني

شارك الفنان مهند حسني جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له ظهر خلالها وهو يرتدي النظارة الشمسية داخل سيارته.

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يستمتع بعطلته الصيفية بأحد الأماكن السياحية.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها على البحر بفستان أبيض.

محمد رجب

شارك الفنان محمد رجب جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها بالجلباب الصعيدي.

الفنانة رانيا يوسف نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بدون مكياج.

دنيا بطمة

الفنانة المغربية دنيا بطمة نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بالقفطان المغربي. لا

هنا يسري

ونشرت الفنانة هنا يسري صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

محمد الشرنوبي

شارك الفنان محمد الشرنوبي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة له ظهر خلالها بجوار حمام السباحة.

ساندي علي

نشرت الفنانة التونسية ساندي علي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" ظهرت خلالها وهي تمسك بـ ببغاء.