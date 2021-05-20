شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل سناء يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل الفنانة سناء يونس، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 مايو 2006 عن عمر ناهز 64 عاما بعد معاناة مع المرض.

ولدت سناء يوم 3 مارس 1942، في مدينة الزقازيق، وبدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

عملت سناء يونس بفرق المسرح الحرمنذ شبابها، وكانت من الفنانات المتميزات على خشبة المسرح الكوميدي، حين جاء اكتشافها الحقيقي على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها مسرحية سك على بناتك وحالة حب وهالة حبيبتي.

و قدمت في السينما أكثر من 40 فيلما، بينها فيلم "حمام الملاطيلي" و"جنون الشباب" "سري للغاية"، "حد السيف" "اليوم السادس" "الجوع "اليوم السادس" و"المصير" و"الغضب" وكان آخر أفلامها فيلم حرب أطاليا مع أحمد السقا.

عملت سناء يونس أيضا في الدراما التلفزيونية، وكانت أحد الوجوه المميزة في مسلسل "الدم والنار"، " بوابة الحلوانى"، " ليالى الحلمية"، " البشاير"، وكان آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "العميل 1001".