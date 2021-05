شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدت تيتانيك 7 مرات..إيما ستون تروى مواقف من عشقها لـ ليوناردو دى كابريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الممثلة العالمية إيما ستون ذكريات تتويجها بجائزة الأوسكار لعام 2017 والتي سلمها لها الممثل ليوناردو دى كابريو، حيث كشفت عن أكثر شيء أعجبها لحظة تسلم الجائزة لبرنامج The Jess Cagle Show مؤكدة أن أكثر ما أسعدها وقتها هو اليد التي تسلمها الجائزة.

وأضافت أن رؤية ليوناردو دى كابريو دوماً كانت حلم بالنسبة لها، حيث أنها شاهدت فيلم تيتانيك 7 مرات في السينمات أثناء عرضه، كما أكدت أنها كانت تعلق في غرفة نومها صورة له فوق سريرها من فرط حبها الشديد له، وبالتالى فإن رؤيته بنفسه وهو يسلم لها الجائزة فى عام 2017 كان بمثابة حلم لا يصدق.



من ناحية أخرى سبق وصدرت النجمة العالمية إيما ستون، إعلان الخدمة العامة الجديدة لشهر التوعية بالصحة العقلية قبل أيام، وقامت الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا، وهي عضو في مجلس إدارة معهد تشايلد مايند، بعمل فيديو جديد لحملة Getting Better Together التي تنظمها المنظمة، وفي الفيديو، تشارك إيما نصائح حول التعامل مع التغييرات التي حدثت في العام الماضى.

وقالت إيما، فى الفيديو الذى نشرته حملة Getting Better Together عبر قناتها على يوتيوب: "كان هذا العام مخيفًا وصعبًا للغاية.. الآن العودة إلى العالم يمكن أن تثير الكثير من المشاعر.. وأود أن أذكركم أن كل شخص يعاني من القليل من الحزن أوالقليل من القلق أوالخوف حول فكرة التغيير بشكل عام، سواء كان هذا التغيير هو البقاء في المنزل أو سيطرأ التغيير على العالم، فكل شخص لديه بعض تلك المشاعر داخله.. لكن استمروا في الحديث عما تشعرون به وشاركوه مع الأشخاص الذين تشعرون بالأمان معهم.. وسنكون جميعًا على ما يرام".

وتأتى هذه المشاركة المجتمعية الفعالة للنجمة إيما ستون، بعدما أصبحت أماً قبل شهرين فقط، حيث كشفت المصادر بعض التفاصيل حول حياتها الجديدة كأم، حيث أصبحت أكثر إلتزاما، وجلوسا في المنزل.