شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكية عيسى راى تعيد إحياء المسلسل الوثائقىProject Greenlight كنسخة نسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيد الممثلة الأمريكية عيسى راي إحياء المسلسل الوثائقي الشهير "Project Greenlight"، والذي يسلط الضوء على صانعي الأفلام، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، تركز النسخة الجديدة من " Project Greenlight" على صانعات الأفلام الموهوبات اللاتي حصلن على فرصة لإخراج فيلم روائي طويل، وتظهر راي في كل حلقة كمنتج تنفيذي تقدم التوجيه والإرشاد لصانعي الأفلام الطموحين.

تم بث سلسلة "Project Greenlight" الأصلية لمدة موسمين في الفترة ما بين 2001-2003، ثم عاد بالموسم الثالث في عام 2005، ومن ثم طرح الموسم الرابع من العمل في 2015، حيث ظهر به الثنائى بن أفليك ومات ديمون.

الموسم الرابع من Project Greenlight كان من إنتاج مات ديمون وبن أفليك وهو مسلسل وثائقى دارت أحداثه حول صناعة الأفلام، وكذلك كان يشارك فى بطولته مات ديمون وبن أفليك بشخصياتهم الحقيقية إلى جانب كريس مور، والمخرج بيت جونز وتوم بيل وجيسون مان وآخرين.

تم ترشيح مسلسل Project Greenlight لأربع جوائز إيمي خلال فترة عرضه المتقطعة