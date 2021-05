أنجلينا جولي: كنت أصارع للبقاء على قيد الحياة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت النجمة العالمية أنجلينا جولي أنها كانت تصارع في الحياة لتصل إلى ما هي عليه اليوم: "لقد كنت في أوقات كثيرة في حياتي أصارع للبقاء على قيد الحياة".

وأضافت خلال لقائها مع برنامج The Insider بالعربي: "كنت أصارع لكي أكون شخصًا أفضل وأن أنمو بجانب هؤلاء الذين أحبهم والذين يحتاجون إلي بطريقة أو بأخرى".

وتابعت: "أصارع لأكون أم أو لمجرد التقدم وحمايتهم وهذا ما نفعله دائمًا في حياتنا أليس كذلك؟.. إنها مجرد حياة لخدمة الآخرين ونحن متصلون ببعضنا البعض مما يجعلنا ننمو بشكل أفضل".

واختتمت "أنجلينا" حديثها قائلة: "أرغب في الإخراج مرة أخرى وأود أن أقوم بالمزيد من أعمالي الدولية".

يذكر أن النجمة العالمية شاركت مؤخرًا في فيلم Those Who Wish Me Dead، وهو من بطولة نيكولاس هولت، وتايلر بيرى، وجيك ويبر، وجيمس جوردان، والفيلم مأخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم من تأليف مايكل كوريتا، ومن إخراج تايلور شيريدان.