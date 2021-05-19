شكرا لقرائتكم خبر عن "أولاد زهرة" فيلم يتعرض لحياة المصابين بمتلازمة داون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المخرج معتز حسام جلسات عمل مع أبطال فيلم "أولاد زهرة" للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، من بطولة نضال الشافعى وداليا مصطفى وهالة فاخر وبيومى فؤاد ومصطفى أبو سريع وأحمد عبد الله محمود، ومن تأليف أحمد أنور.

ويبحث المخرج معتز حسام عن ممثل من ذوى الاحتياجات الخاصة مصاب بمتلازمة داون، إذ يتعرض العمل لحياة هؤلاء وما يواجهونه من مصاعب، وتجسد خلال الأحداث الفنانة داليا مصطفى دور الشقيقة الكبرى التى تهتم برعاية شقيقها الذى يعانى من الإعاقة ثم تتطور الأحداث.

وكانت آخر أعمال المخرج معتز حسام فيلم "قبل الأربعين" من بطولة داليا مصطفى، وبسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، ومحمد على ‏رزق، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة، ولبنى ونس وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف أحمد عثمان، ودارت أحداثه في إطار رعب نفسي.