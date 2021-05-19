شكرا لقرائتكم خبر عن قدموا أدوار وعكسها..إياد نصار أسس الجماعة وقتلوه وهشام سليم من إرهابى لضابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما يقوم الممثل بتجسيد أدوار مختلفة خلال مسيرته الفنية، إلا أن هناك ممثلين يظهرون أمام الجمهور بأدوار وعكسها تماماً، خلال فترة زمنية قليلة مثلما حصل مع أكثر من نجم في الآونة الأخير نسلط الضوء عليهم في السطور التالية.

هشام سليم من ارهابى لضابط مخابرات

البداية من الفنان هشام سليم والذى كتب عليه القدر أن يظهر في آخرعملين دراميين له بشكل وثوب مختلف تماماً، فمن الإرهابى الذى يقود عمليات عديدة ضد الدولة المصرية في عام 2019 بالجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، إلى ضابط المخابرات المصرية رفعت المسيرى، الذى يسعى بكل قوة لوقف مخططات الجهات المعادية لمصر والإرهابيين على مدار سنوات بات فيها هو ورجاله بمثابة حصن منيع على كل من يرغب في النيل من مصر.



هشام سليم بمسلسل هجمة مرتدة

إنجى المقدم زوجة ضابط الأمن الوطنى وعميلة لجهة معادية لمصر

الفنانة انجى المقدم كان لها نفس التجربة بآخرعملين لها، اللافت للنظر أن العملين عرضا في نفس التوقيت خلال دراما رمضان الماضى، فمن زوجة ضابط الأمن الوطنى "زكريا" الذى لعب دوره الفنان كريم عبد العزيز بمسلسل الاختيار 2 ، التي تسعى طوال الوقت لتحمل مسئوليات عديدة على عاتقها حتى يتمكن زوجها من القيام بواجبه وحماية الأمن القومي لبلده، إلى عميلة لجهة معادية لمصر تخطط طوال الوقت لتفتيت الدولة المصرية، وذلك من خلال شخصية "نازلى" بمسلسل "هجمة مرتدة".



انجى المقدم 1

أحمد صلاح حسنى يحارب أحمد عز فى "الخلية" وينقذه من الموت في "هجمة مرتدة"

أيضاً لعب الفنان أحمد صلاح حسنى خلال مسلسل "هجمة مرتدة" العام الجارى شخصية "عمار المقدسى" الذى يعمل لصالح المخابرات المصرية، وهو الدور المغاير تماماً لما ظهر به في فيلم "الخلية" حيث ظهر طوال الفيلم الأخير بشخصية إرهابى يحاول أحمد عزالقبض عليه لكونه الذراع اليمني للأمير "سامر المصرى"، إلا أنه في "هجمة مرتدة" أنقذ عز نفسه من الموت.



احمد صلاح حسنى

إياد نصار أسس "الإخوان" في الجماعة وقتلوه في "الاختيار2".

لعل أكثر مثال على تغير الشخصية الدرامية للممثل ما حصل مع الفنان إياد نصار بدوريه في مسلسل "الجماعة"، و"الاختيار2"، فمن شخصية حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان إلى الشهيد محمد مبروك الذى قتل بسبب شهادته فى قضية تخابر الإخوان .