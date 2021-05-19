شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة: لم أنشر صورة خطيبى بناء على رغبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة منة عرفة فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنها فضلت عدم نشر صورة خطيبها بناء على رغبته الشخصية، حيث يفضل ألا تدخل حياتهما الشخصية فى الميديا، ونفت أن تكون الصور التى نشرت فى بعض المواقع هى صورة خطيبها، ووصفت الأمر بـ"اجتهادات خاطئة من البعض"، موجهة شكرها لكل من وجه لها التهنئة.

كانت منه قد أعلنت خطبتها أمس الثلاثاء، ولم تكشف عن تفاصيل أخرى وعن هوية العريس. ونشرت صورة عبر حسابها على إنستجرام بمناسبة الخطوبة، واكتفت بكتابة: "اتخطبت"، كما أغلقت منة عرفة التعليقات على البوست الذى أعلنت خلاله خطبتها.

آخر أعمال منة عرفة مسلسل "إسعاف يونس"، للنجم محمد أنور، مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرون.

وإسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلام.