"العقل المدبر".. أسامة الهادي يوجه رسالة إلى المخرج تامر محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجه أسامة الهادي، رسالة إلى المخرج تامر محسن بعد مشاركته بمسلسل "لعبة نيوتن".

وكتب الهادي، عبر حسابه على تويتر : “‏مع أستاذ تامر محسن العقل المدبر ومخرج ‎لعبة نيوتن .. شكراً على كل حاجة، وشكراً على إختيارك وثقتك فيا".

وأضاف: "تجربة من أمتع تجارب حياتي حقيقي، وأتمنى تتكرر، اتعلمت منك كتير ولسه.. شكراً للمرة المليون".

مسلسل"لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، وتأليف وإخراج تامر محسن.

وجسد أسامة الهادي في موسم رمضان، دور شامبا في مسلسل لعبة نيوتن، وهو المساعد الخاص لمحمد ممدوح ومنى زكي في المنحل، ويظهر في المسلسل في دور الشاب الهادىء والمهذب والمخلص لعمله، وتتطور الأحداث ليقع في حب شقيقة منى زكي والتي يحاول أن يعبر لها عن اعجابه بها.

أسامة الهادي بدأ حياته الفنية كمطرب وكانت بداية شهرته من خلال مشاركته في إعلان إحدى شركات المحمول، إذ شارك في أغنية علشان لازم نكون مع بعض.

ومن أشهر أغانيه أخ وصاحب وصديق والرد مبيوصلش ليه ومتأكدة وكام ذكرى متسابة مع الفنان هاني عادل وأنا بطل حياتي مع زاب ثروت ولدى أسامة ألبوم واحد كان بعنوان "يوماً ما هطير".

بدايته في التمثيل كانت من خلال مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي عام 2018 ثم ظهر في الجزء الثالث من مسلسل كلبش مع أمير كرارة ومسلسل لمس اكتاف.