محمد رضا يشارك في الفيلم الإماراتي "سوشال مان"



محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك الفنان الشاب محمد رضا، في الفيلم الإماراتي "سوشال مان"، الذي يتم تصوير مشاهده خلال الفترة الحالية.

ويجسد محمد رضا خلال أحداث فيلم "سوشال مان" شخصية مصور فوتوجرافي يعمل مع العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتنشأ بينهم صداقة، الأمر الذي يضعه في حرج عندما يقرر أحدهم إيذاء آخر ويطلب مساعدته، وتتصاعد الأحداث.

يشارك في بطولة "سوشال مان" سعد عبدالله، خالد عبدالله، مصبح بن هاشم، عيسى عرب وفارس الخالدي، وهو من إخراج علي بن مطر

وتدور أحداث فيلم "سوشال مان" حول الصراع الدائر بين نجمي السوشيال ميديا فهد وغيث للفوز بنجومية حملة إعلانية لواحدة من كبرى الشركات في البلاد، وتبدأ المحاولات للتقرب من "عهود" نجمة الحملة الأولى، حيث يتطور هذا الصراع المحموم إلى محاولة كل طرف إسقاط الطرف الثاني بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة حتى تحدث المفاجأة.