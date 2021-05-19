فن ومشاهير

يسرا تنعى ابنة فريد الديب: ابنة صديق عزيز ومحامي غالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعت الفنانة يسرا الدكتورة إيمان الديب، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ابنة المحامي فريد الديب، التي رحلت عن عالمنا اليوم الأربعاء.

وكتبت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى ابنة الصديق العزيز والمحامي الغالي على قلبي فريد الديب الدكتورة إيمان الديب".

وأضافت: "خالص العزاء للأسرة جميعا.. تغمدها الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان".

وأصيبت إيمان الديب بفيروس المستجد منذ أيام، لترحل عن عالمنا اليوم وشيعت جنازتها عصر اليوم، جنازة إيمان فريد الديب، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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