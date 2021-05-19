فن ومشاهير

كصدقة جارية.. ابنة نادية العراقية تدشن صفحة لوالدتها على فيسبوك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

دشنت "مي"، ابنة الفنانة الراحلة نادية العراقية، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل عنوان "النفس المطمئنة".
وطالبت "مي" متابعي صفحة والدتها أن يتفاعلوا مع الصفحة الجديدة التي دشنتها كصدقة جارية على روح والدتها وكتبت: "الصفحة دى صدقة جارية لأمي الحبيبة نرجو المشاركة عشان الناس تدعيلها دايما وتترحم على روحها الطيبة".

جدير بالذكر أن الفنانة نادية العراقية، رحلت عن عالمنا قبل أيام إثر معاناتها الصحية بعد إصابتها بفيروس ، وأعلنت الخبر ابنتها مي محروس عبر حسابها الخاص على فيسبوك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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