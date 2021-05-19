خلل في وظائف الجسم.. تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

وقال "حسني" خلال لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، أن الفنان سمير غانم ما زالت مسحته إيجابية من فيروس كورونا: "يعاني من بعض الخلل البسيط في وظائف الجسم كلها"، مضيفًا: "نسأل المصريين كلهم إنهم يدعولوا إن ربنا يرحمه ويشفيه".

وعن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز قال "حسني": "مازالت في المستشفى وحالتها في الطريق للاستقرار: بنزورها كل شوية وبنطمن عليها ووضعها إن شاء الله يبقى مستقر".

كان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

وكتب رامي رضوان، أيضا منذ أيام عبر "فيسبوك": "لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءً لا يغادر سقما يا رب العالمين.. إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية.. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".