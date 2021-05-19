طرح البرومو الرسمي لفيلم "أشباح أوروبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "أشباح أوروبا"، البرومو الرسمي للعمل، استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر الفنان باسم سمرة، البرومو عبر حسابه على إنستجرام، كنوع من الترويج له، وعلق: “الإعلان الرسمي لفيلم أشباح أوروبا.. انتظرونا قريبا في دور العرض ٢٠٢١ ".

الفيلم تدور أحداثه فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم).. إحداهما تعيش فى إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد عودتها من الخارج.

فيلم"أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك فى البطولة: هيفاء وهبي وباسم سمرة وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن.