أبطال "فريندز" يتحدثون عن حلقة "لم الشمل".. العائلة تجتمع بعد 17 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفتتح جوي متجرا لبيع الشطائر، وتنافس مونيكا بقية الأمهات في تحقيق أفضل مبيعات للكعك بينما تبدأ ريتشيل خط أزياء خاصا بها.

هذا هو تصور أبطال مسلسل (فريندز) "الأصدقاء" لما ستكون عليه الشخصيات الأساسية بعد 17 عاما على انتهاء المسلسل الكوميدي الشهير في 2004.



وأجرت مجلة "بيبول" مقابلة مع أبطال المسلسل وهم جينيفر أنيستون (ريتشيل) ومات لوبلانك (جوي) وكورتني كوكس (مونيكا) وماثيو بيري (تشاندلر) وليزا كودرو (فيبي) وديفيد شويمر (روس) قبيل حلقة خاصة للم الشمل تُبث الأسبوع المقبل.

وقالت كوكس للمجلة: "كنت دائما أشعر أن مونيكا ستفعل شيئا ما للتنافس مع بقية الأمهات ومحاولة التفوق عليهن، بيع الكعك في المدرسة أو ما شابه، أعني أنها ستكون مزعجة للغاية".

فيما قال لوبلانك: "جوي سيفتتح سلسلة متاجر لبيع الشطائر"، ليرد عليه بيري مازحا "ويلتهم كل الشطائر".





يدور (فريندز) حول 6 أصدقاء في العشرينات يعيشون في نيويورك وكان أحد أكثر المسلسلات التليفزيونية شهرة في تسعينيات القرن الماضي، بل واكتسب زخما جديدا على منصات البث إذ أصبح أحد أكثر المسلسلات مشاهدة على مستوى العالم.

وسوف تُذاع الحلقة الخاصة على خدمة (إتش.بي.أو ماكس) للبث في 27 مايو/أيار الجاري، بمشاركة مجموعة من النجوم كضيوف ومنهم ليدي جاجا وجاستن بيبر، فضلا عن ممثلين شاركوا في المسلسل بأدوار ثانوية لأداء شخصيات مثل ريتشارد وجانثر.



وقالت أنيستون إن لم الشمل يبدو مثل "تجمع العائلة، ليس لدي أخوات لكنني أفترض أن هذا ما يبدو عليه الأمر".

فيما قال شويمر إنه احتفظ بعد انتهاء المسلسل الأصلي في 2004 بلافتة مكتوب عليها "بروفيسور جيلر"، اسم الشخصية التي جسدها في العمل، بينما ذكرت كودرو أنها أخذت خواتم فيبي كتذكار وكذلك البطاقة الأمنية الخاصة بالاستديو الذي جرى تصوير المسلسل به.