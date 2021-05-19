شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم العرض المستمر .. من دراما رمضان لسينما العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتهاء سباق مسلسلات رمضان 2021، والذى شهد منافسة قوية بين نخبة مميزة من النجوم، وتناول العديد من القضايا والموضوعات الإجتماعية المختلفة، يتواجد فى موسم عيد الفطر عدد كبير من هؤلاء الذين نافسوا بقوة خلال السباق الدرامى الرمضانى المنقضى منهم:

"كريم فهمى"

بعدما لفت الأنظار خلال ظهوره كضيف شرف في الحلقات الأخيرة من مسلسل "الاختيار 2" في دور الشهيد رامي هلال، يقدم النجم كريم فهمى في شاشة السينما بطولة فيلم "ديدو"، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

"بيومي فؤاد، سيد رجب، ماجد الكدواني"

الثلاث نجوم الذين شارك كلا منهم في عمل أو أكثر خلال شهر رمضان 2021، يستمر عرض فيلمهم "وقفة رجالة" الذى طرح في يناير الماضي خلال سباق أفلام عيد الفطر، تدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغيرعما كان عليه أيام شبابهم.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخي إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.