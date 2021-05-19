شكرا لقرائتكم خبر عن زوابع كاريوكا أثناء التصوير تنتهى بعلقة واعتذار مع 10جنيه .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيراً ما يتعرض نجوم الفن للعديد من المواقف الصعبة أثناء تصوير أعمالهم الفنية، وقد يستغرق تصوير بعض المشاهد التى نراها تمرعلى الشاشة فى ثوان معدودة ساعات طويلة من الجهد والإعادة حتى نرى المشهد فى الصورة النهائية.

وتعرض نجوم الزمن الجميل للعديد من المواقف الصعبة أثناء تصوير بعض المشاهد التى بذلوا جهداً كبيراً وواجهتهم صعوبات كثيرة أثناء تصويرها.

ومن بين هذه المواقف ما تعرضت له الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا والذى كتبت عنه مجلة الكواكب فى عدد نادر صدر عام 1955، تحت عنوان " زوابع أمام الكاميرا"

وقالت الكواكب أنه كثيراً ما ينسى العمال المكلفون بإحضار الأثاث اللازم لتصوير المشاهد بعض الأشياء البسيطة التى قد يتعطل بسببها التصوير، والويل لعامل الاكسسوار الذى ينساها، فى فيلم تشارك فيه تحية كاريوكا.

وأشارت الكواكب إلى أن الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا كانت تثور ثورة كبيرة إذا تعطل التصوير بسبب نسيان أحد العمال لأى قطعة أثاث أو اكسسوار من الضرورى وجودها أثناء التصوير، وكانت ثورتها هذه تنتهى إلى شيئين، علقة وعشرة جنيهات.

وأوضحت الكواكب أن كاريوكا كانت لا تتمالك أعصابها حين تعرف أن أحد العمال نسى شيئاً من المطلوب للتصوير وكانت تهجم عليه وتلقنه علقة من شدة غضبها، وعندما تهدأ أعصابها تذهب إلى العامل وتعتذر له أمام الجميع ، وتمنحه عشرة جنيهات " بدل علقة " ، ولا تتركه إلا بعد أن تسترضيه.