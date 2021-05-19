شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل Friends يعودون من جديد ويتصدرون غلاف مجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من مرور ما يقارب الـ 17 عاماً، على انتهاء الموسم الأخير من مسلسل الدراما الشهيرة 'Friends'، إلا أن أبطاله عادوا من جديد لتصدر عناوين الصحف وأغلفه المجلات تزامنا مع تصوير الحلقة الجديدة بنفس الأبطال، التى أعلن عنها القائمون على المسلسل منذ عدة أشهر.

وتصدر نجوم المسلسل الدرامي الشهير غلاف مجلة People الشهيرة، حيث التقط الأبطال صورة بنفس الطريقة التي اعتادوا التقاطها في السابق ليعلنوا عن عودتهم من جديد للاستحواذ على عناوين الصحف والمجلات.



Friends



Friends

ويتشوق الجمهور لمعرفة مصير شخصيات المسلسل الكوميدى الاجتماعى الأشهر في تاريخ الدراما الأمريكية من خلال مشاهدتهم لحلقة تعيد لم شملهم، وهى الحلقة التى طال انتظارها، هذا وأعلنت المغنية الأمريكية ​ليدي جاجا​ عبر صفحاتها الرسمية على مواقع للتواصل الاجتماعي ظهورها في حلقة لم الشمل وعودة مسلسل الأصدقاء الشهير إلى الشاشة بعد انتهاء عرض مواسمه الـ10 عام 2004.

والحلقة ستبث في 27 مايو، ويظهر في الفيديو أبطال مسلسل Friends النجوم المعروفون وهم جينيفر أنيستون​، ​كورتني كوكس​، ليزا كوردو، مات لو بلانك، ماثيو بيري، ديفيد شويمر أو كما يعرفون بأسماء شخصياتهم (رايتشل، مونيكا، فيبي، جوي، تشاندلر، روس).