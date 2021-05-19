هيفاء وهبي تعلق على أزمة شربل: "طريقة لم تكن لائقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علقت الفنانة هيفاء وهبي، على تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة عن "أهل البدو".

وكتبت هيفاء، عبر حسابها على تويتر: "‏البدو ليس بوصف مسيئ لكي يتم الإعتذار بشأنه !.. نعم طريقة وزير الخارجية لم تكن لائقة، وكان الأجدر تكملة الحوار بإحترام بينه وبين المحلل السياسي الأنصاري، والسماح لنا أيضا كلبنانيين أن نفهم ما ينتظرنا".

وأضافت : "علينا الإشادة بالشعب السعودي واحترامنا له بدل الإعتذار عن ما هو مشرف في الأصل".

وأثارت التصريحات "المُسيئة" لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، استياءً لبنانيًا وامتعاضًا خليجيًا واسعًا.

ففي مقابلة مع برنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة" الأمريكية، اتهم الوزير وهبة، دول الخليج- دون تسميتها- بإرسال الدواعش إلى البلدان العربية، وذلك في معرض دفاعه عن سلاح حزب الله وتبرير وجوده خارج إطار الدولة ومؤسساتها.

وقال وهبة في سياق ردّه على سؤال عن سلاح حزب الله، إن "الأخير دافع عن سيادة لبنان وحرّر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وفي المرحلة الثانية أتت دول المحبة والصداقة والأخوّة بتنظيم داعش وزرعته في سهل نينوى والأنبار وتدمر بتمويل منهم".

ومع احتدام الحوار، خرج وهبة عن سياق النقاش الموضوعي، ووصف الضيف السعودي المُشارك في الحلقة، رئيس لجنة العلاقات الأمريكية السعودية، سلمان الأنصاري، بوصفه أنه من أهل البدو.