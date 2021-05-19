يسرا وفريق عمل "حرب أهلية" في ضيافة منى الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحل الفنانة يسرا وفريق عمل مسلسل "حرب أهلية"، ضيوفا على حلقتي الخميس والجمعة من برنامج "معكم" والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة CBC.

ونشرت يسرا مقطع فيديو من الحلقة وعلقت: "استنوني أنا وفريق عمل مسلسل حرب أهلية في برنامج معكم منى الشاذلي يومي الخميس والجمعة الساعة ٩ مساءً".

مسلسل "حرب أهلية" من بطولة يسرا، باسل الخياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، رشدي الشامي، مروة الازلي، وهو من تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبدالعزيز