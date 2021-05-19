ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة أنيقة على البحر، خطفت الأنظار من خلالها.

ونشرت ياسمين، صورا لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ممتنة للأبد".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في شهر رمضان من العام الماضي، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.