"بنتي قررت تحطلي مكياج".. بسمة تكشف عن صور طريفة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة بسمة، طريقة ابنتها نادية حمزاوي في وضع المكياج وتصفيف الشعر لها.

ونشرت بسمة، صورا لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لما بنتي قررت تحطلي مكياج، وتعملي شعري".

وكان آخر أعمال الفنانة بسمة، فيلم "قبل الأربعين" الذي تدور أحداثه في إطار من الرعب النفسي، حيث يعاني "معتز" من صدمة قوية بعد وفاة والدته، فتظن عمته "سما" أنه مريض نفسي، ولكن مع تكرار حالات الوفاة في الأسرة، وبشكل غامض، يُكتشف امتلاك معتز لقدرات شيطانية ولعنة تقضي على كل من حوله.

الفيلم بطولة بسمة، إيهاب فهمي، داليا مصطفى، أحمد حلاوة، هالة فاخر، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس.