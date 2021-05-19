عبد الله محمد يشارك في فيلم "ماما حامل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان الشاب عبد الله محمد في الفيلم السينمائي "ماما حامل" وهو في مرحلة المونتاج تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وأعرب "عبدالله" في تصريح لمصراوي عن سعادته بالمشاركة في العمل، وأوضح أن دوره بالعمل سيكون مفاجأة كما أن حلمه بالوقوف أمام النجمة ليلى علوي تحقق من خلال هذا العمل

تدور أحداث فيلم "ماما حامل" حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف.

وفيلم "ماما حامل" تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني ومحمد سلام، محمد ثروت، نانسي صلاح، وهدى المفتي، وسامي مغاوري.

عبد الله محمد شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "القاهرة كابول" وهو تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، كريم سرور، نور محمود، رشدي الشامي، أحلام الجريتلي.