عاصي الحلاني لـ”صوت بيروت انترناشونال”: يمكن لـ”جمهوري” أن يسمع البومي في كل الفصول

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 52 دقيقة

تأكيداً على ان “العيد لمة”، اختارت شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” بمناسبة عيد الفطر السعيد، موعدا لاصدار

الالبوم الجديد لـ”فارس الاغنية” عاصي الحلاني الذي يحمل عنوان “كل الفصول”، وبذلك يجتمع عاصي وجمهوره في لمة جميلة من الاغاني والالحان التي يبلغ عددها (11 اغنية) اختارها بعناية وحرص ليعوض من خلالها محبيه عن غيابه في اصدار البوم العام الماضي.

ألبوم المطرب عاصي الحلاني يتضمن أغاني: “حبيبي” ( من كلمات نزار فرانسيس والحان عادل العراقي)، “خلص بيكفي” (من كلمات عبير ابو اسماعيل والحان حسان عيسى)، “دزلي صوتك” (من كلمات صباح مكي والحان زياد يوسف)، “غدرك مستحيل” ( من كلمات غانم جاد شعلان والحان عاصي الحلاني) ، “قمر يا عيني عليها” (من كلمات غانم جاد شعلان والحان عاصي الحلاني) ، “كل الفصول” (من كلمات مضر شغاله والحان عاصي الحلاني) ، “كيف انساك” (من كلمات يوسف عطية والحان عاصي الحلاني) ، “مجرد حلم” (من كلمات محمد القاسمي والحان عمرو الشاذلي)، “مغروم اي مغروم” (من كلمات عبير ابو اسماعيل والحان ماهر علي)، “منين اجيب العذر” (من كلمات نزار فرانسيس والحان عاصي الحلاني)، “بعدو قلبي” (من كلمات والحان عادل العراقي).

وحول سبب اختيار عاصي الحلاني لاغنية “كل الفصول” عنوانا للالبوم، يقول “فارس الغناء” “اولا، لاني احببت الاغنية كلاما لما فيها من معان رائعة .. فقمت بتلحينها. ثانيا، هي من الاغاني الطربية التي تم تنفيذها في تركيا وتحمل الطابع البدوي. ثالثا، الاسم فيه معانٍ، فقد شعرت ان “كل الفصول” رغم انها مخاطبة من رجل لحبيبته، لكني ايضا اعتبرت ان كل الذين يحبون عاصي ممكن ان يسمعوا الالبوم في كل الفصول، وهذا كان الهدف من التسمية، والقصيدة يقول مطلعها: كل الفصول اللي بالسنة بالنسبة لي انت انا

وهدية روتانا وعاصي الحلاني في عيد الفطر لم تقتصر على البوم “كل الفصول”، بل ايضا فيديو كليب من انتاجها تم تصويره في دبي تحت ادارة المخرج احمد المنجد، يعرض على منصات روتانا الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي ، اضافة الى قنوات روتانا الفضائية، وعنوان الاغنية التي تم تصويرها هو “حبيبي”، وهي دويتو يجمع عاصي ونجله الوليد، ويقول عنها “فارس الغناء”، ” أعد المشاهدين وجمهوري انهم سيشاهدون كليب “كتير فريش” وحلو، والفكرة جديدة نرى فيها اب وابنه يغنون مع بعضهم البعض، ورغم انهما من جيلين مختلفين مع ذلك الانسجام بينهما كبير، وهنا ايضا نظهر ان الصداقة بيننا هي اساس علاقة الاب وابنه، وهذا الكليب سيترك طابعاً جميلاً عند الناس وستأثر الصورة فيهم، والاغنية فيها دمج ما بين الموسيقى المعاصرة والطابع الشرقي الذي نتميز به”.

وفي تفاصيل الالبوم، يقول عاصي الحلاني :”اول اغنية سجلتها في الالبوم هي “منين اجيب العذر”.

اما اخر اغنية سجلتها فهي باللهجة المصرية بعنوان “قمر اه يا عيني عليها”، اما الاغنية التي استغرق تسجيلها وقتا فهي “كل الفصول” ، لاني بعد ان انتهيت من تلحينها، اعدت تسجيلها مرة ثانية بعدما راودتني افكار جديدة للحن، بالتالي اعدت تنفيذ الموسيقى وتركيب صوتي من جديد عليها”.

اخيرا، يصف عاصي الحلاني البومه الجديد “كل الفصول” من انتاج روتانا للصوتيات والمرئيات والذي اعد لتسويقه حملة دعائية كبيرة، بقوله :”الالبوم منوع، فيه الكثير من الالوان التي احبها الناس مني ويطالبوني دائما فيه،ا كاللون البدوي والطرب، واقدم فيه بعض اللهجات، اللبناني والمصري والعراقي”.