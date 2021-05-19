فارس إسكندر لوهبة: “ما بدنا وهبة شربول الوهبي خلقت لهيفا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 59 دقيقة

نشر الفنان والملحن اللبناني فارس إسكندر، فيديو في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي رد فيه على وزير الخارجية السابق شربل وهبة بعد الإنتقاد الذي وجهه للسعودية في مقابلة تلفيزونية، وقال: “هالله هالله يا جملو وزرا آخر زماني ويلي بحالك شو عملو يا هالشعب اللبناني، الوهبي من الله معقول تمشي العالم على كيفيك.. ما بدنا وهبة شربول الوهبي خلقت لهيفا.. حكومة تصريف الأموال بتصريحاتها منتحرة، لك وصل على القمر العجال نحنا اللي صرنا صحراء”، ولاقى الفيديو إعجاب وتفاعل عدد كبير من متابعيه.

ويأتي هذا التصريح في وقت تنحى وزير الخارجية السابق شربل وهبة من مهامه بعد تصريح له عبر قناة “الحرة” أساء فيها للمملكة، كما وارتفعت أصوات الاحتجاجات منذ ليل الاثنين في لبنان رداً على التصريحات المسيئة التي أطلقها عبر قناة “الحرة” وأدت إلى توتر في لبنان والمملكة.

كما بدأت الفعاليات منذ صباح الأربعاء، بزيارة دارة السفير السعودي في بيروت. وشاركت وفود من كتل حزبية مختلفة بينها وفد حزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وحركة أمل والقوات اللبنانية وغيرها من عشائر ورجال دين للتنديد بموقف وهبة المسيء بحق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي كافة.