ما حقيقة الخلاف بين سيرين عبد النور وشركة “صبّاح”؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - مايو - 2021 6:41 مساءً

اثيرت قبل ايام مسألة تعاقد النجمة سيرين عبد النور مع شركة “صباح اخوان” لتقدم مسلسل درامي في شهر رمضان ٢٠٢٢ . وكانت سيرين قد ظهرت في احد البرامج التلفزيونية واعلنت هذا الخبر وقالت انها بالفعل وقعت عقد مع المنتج الكبير صادق الصباح تتضمن بنوده تقديم عمل مؤلف من ١٥ حلقة يعرض على احدى المنصات الرقمية ومسلسل آخر لرمضان المقبل، لكن المفاجأة كانت باطلالة الصباح في احد البرامج الاذاعية التي تحدث بأمور فنية عدة ولدى سؤاله عن تعاونه مع عبد النور نفى ان يكون العقد محدد بزمان معين اي رمضان ٢٠٢٢ بل ان التعاون المقبل مرجح ليكون في عمل خاص بالمنصات.

تصريح الصباح اثار حفيظة سيرين عبد النور التي غردت كلاما جاء فيه انها راضية بما اختاره الله لها علما انها كانت اكدت لمتابعيها على حسابها الخاص عبر “تويتر” انها بالفعل ستقدم عملا دراميا في رمضان المقبل. وامام هذا الواقع اشتعلت حرب الفانزات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم من اتهم النجمة نادين نسيب نجيم والنجم تيم حسن انهما يقفان وراء عرقلة تعاون سيرين مع الصباح وللاسف بدأت الصحافة تأخذ كلام الفانز وتكتب عنه اخبارا غير صحيحة دون الرجوع الى اصحاب الشأن ما اثار بلبلة كبيرة بين جميع الاطراف وقد تواصل “صوت بيروت انترناشونال” مع المنتج صادق الصباح للاستفسار منه حول حقيقة الموقف لكنه اجاب بكلمة واحدة ” لا تعليق” وايضا تواصلنا مع سيرين عبد النور المشغولة هذه الفترة بتصوير مسلسل ” دور العمر” مع عادل كرم واخراج سعيد الماروق لكنها ايضا رفضت التعليق على الموضوع. اذا الايام المقبلة ستوضح الصورة اكثر ويظهر الخيط الابيض من الخيط الاسود.