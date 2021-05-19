شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "ورق التوت" فى الهرم بعد يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق تصوير مسلسل "ورق التوت" بعد يومين فى ديكور استوديو نحاس بمنطقة الهرم، وقد تم التعاقد على المسلسل مع عدد كبير من الفنانين منهم شريف سلامة وثراء جبيل وسلوى عثمان ومعتز هشام وخالد أنور ومصطفى منصور وسمر علام وأحمد ثابت ومحمد أشرف وأخرون، والعمل من إخراج حسام على وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

أخرأعمال المخرج حسام على مسلسل "القاهرة كابول" الذى اعتمدت أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

مسلسل "القاهرة كابول" يرصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تأليف عبد الرحيم كمال