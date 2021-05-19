شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة نادية العراقية تدشن صفحة على فيس بوك كصدقة جارية على روح والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت مى محروس ابنة الفنانة نادية العراقية صفحة بعنوان "النفس المطمئنة" كصدقة جارية لروح والدتها ووضعت صورة والدتها عليها بالحجاب، وطلبت من الجميع الدعاء لها بالرحمة و المغفرة.

وكتبت مى: "الصفحة دى صدقة جارية لأمى الحبيبة نرجو المشاركة عشان الناس تدعيلها دايما وتترحم على روحها الطيبة، وجزاكم الله كل خير ولا أراكم الله مكروها فى عزيز لكم.. الفاتحة على روح أمى فضلا".





ورحلت الفنانة نادية العراقية الأحد الماضى إثر تدهور حالتها الصحية، وذلك بعدما أصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضى، ومع تدهور حالتها دخلت إلى غرفة العناية المركزة قبل أن ترحل عن عالمنا مخلفة حزن كبير لمحبيها وعائلتها.

نادية العراقية من مواليد عام 1963، اسمها الحقيقى فاتن فتحى، ولكن اسمها التي اشتهرت به هو الفنانة نادية العراقية.

كانت بداية عملها فى مصر من خلال المشاركة بمسلسل "سامحونى ماكنش قصدى"، ثم فيلم "أفريكانو" بالعام التالي لتتوالى بعد ذلك أعمالها، ومن أشهر أفلامها "أبو علي"، والإفيه التى قالته "مين اللى أكل الجبنة".، كما شاركت الفنانة الراحلة فى الماراثون الدرامى لشهر رمضان من خلال مسلسل "أحسن أب".