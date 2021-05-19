شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يظهر فى حلقتين بمسلسل هند صبرى "البحث عن علا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهرالنجم خالد النبوى فى حلقتين من مسلسل "البحث عن علا" للنجمة هند صبرى، حيث بدأ تصوير مشاهده الأسابيع الماضية مع بطلة العمل فى منطقة الحسين.

وتدخل هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية بهذا المسلسل الذى يعتمد على عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "البحث عن علا"، إخراج هادى الباجورى، وبطولة النجمة هند صبرى، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

ويرصد شخصية علا والتغييرات الاجتماعية التي طرأت في السنوات العشر الأخيرة، ويستكشف قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور التي تعيد اكتشاف أو إعادة اختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.