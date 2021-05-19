شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العد التنازلى لعرض مسلسل بول مكارتنى الوثائقى بلمسة من "ريك روبن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الشركة المنتجة لمسلسل الأسطورة الموسيقية بول مكارتني الوثائقي الجديد، شهر يوليو المقبل، لعرض السلسلة الموسيقية الجديدة المكونة من ستة حلقات بعنوان McCartney ، وبالتحديد في 16 يوليو المقبل.

بالرغم من وجود الكثير من الأفلام والمسلسلات الوثائقية عن بول مكارتني، إلا أن تلك السلسلة ستشهد ظهور ريك روبن، أحد أنجح المنتجين في الثلاثين عاماً الماضية، والذى يعد من أشهر مهوسي الموسيقي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من جمع كلاً من توم بريتي مع RUN-DMC وجوني جوش مع سايلر، وإديل مع Red Hot Chili Peppers.

ومن المقرر أن يكشف روبن، عن الكثير من المفاجآت فى السلسلة الموسيقية المنتظرة والتي ستشمل الحديث عن حياة مكارتني طوال الـ51 عاماً كفنان، وحياته في البيتلز.



بول مكارتني

ويعيش مكارتني حالياً حياته الهادئة، حيث التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لبول ماكرتنى خلال استمتاعه بأشعة الشمس على أحد الشواطئ وذلك بصحبة زوجته الفاتنة نانسى شيفيل البالغة من العمر ( 61 عاما )، منذ عدة أسابيع بعد خروجه من فترة الحجر الصحي بسبب تفشي جائحة كورونا.

وما لفت الأنظار هو اعتماد نجم البيتلز السابق البالغ من العمر ( 78 عاما ) على تصفيفة شعر عصرية جعلته محط تركيز العديد من المواقع الشهيرة مثل " ديلى ميل ".