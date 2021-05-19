شكرا لقرائتكم خبر عن خيرى بشارة يعلن وفاة زوج شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج خيرى بشارة، عن وفاة زوج شقيقته رؤوف سلامة، اليوم الأربعاء عبر حسابه على فيس بوك، وكتب خيرى بشارة، قائلا:"رؤوف سلامة زوج أختي العزيز وصديق العمر، كم أحبك الجميع، فلترقد في سلام".

ويعتبر خيري بشارة واحد من أيقونات السينما المصرية والعربية الذي ألهمت أعماله وتجاربه العديد من مخرجي ومخرجات الأجيال الجديدة لما تضمنته من معانٍ إنسانية عميقة، وأساليب فنية جريئة وأصيلة.

وكانت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي قد قامت بترميم تسعة أفلام لخيرى بشارة، عبر معالجة النسخ الفيلمية الأصلية وترقيتها تقنياً كإسهام من المؤسسة للعناية بالتراث السينمائي العربي والعالمي.

ومن الأفلام التي تم ترميمها فيلم العوامة 70 (1982)، فيلم الطوق والأسورة (1986)، فيلم يوم مر ويوم حلو (1988)، فيلم كابوريا (1990)، فيلم آيس كريم في جليم (1992)، فيلم حرب الفراولة (1993) وفيلم إشارة مرور (1995) .



