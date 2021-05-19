لنا داوود من تقديم البرامج الى التمثيل

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365": تستعد مقدمة البرامج والمؤثرة الإجتماعية لنا داوود للمشاركة في الموسم الثاني من برنامج Live Styleالذي سيعرض قريبا على شاشة ال MBC1.

يأتي ذلك بعد مشاركتها الناجحة في الموسم الأول منه، حيث أضافت الكثير من الطاقة الإيجابية والروح الشبابية على أجواء البرنامج، بالإضافة الى تقديمها المحتوى بطريقة جديدة مبتكرة ومميزة وخاصة أن مواضيع البرنامج شبابية بحت تتناول ترندات الموضة الماكياج واللايف ستايل التي تشبه شخصية لنا وأسلوبها.

من جهة أخرى، تستعد لنا لخوض تجربتها الأولى في عالم التمثيل حيث ستشارك بدور بطولة في عمل جديد ستكشف عن تفاصيله قريباً.

ومن المتوقع أن تكون تجربة ناجحة ومميزة خاصة أن والديها نهلة وأليكو داوود هم من نجوم الدراما في الوطن العربي.

كما أنها في صدد التحضير لمشروع الكبير بالتعاون مع احدى أشهر منصات مواقع التواصل الإجتماعي، سيبصر النور قريباً.

يذكر أن لنا داوود هي شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 40 ألف متابع على انستغرام، تشارك معهم يومياتها والإعلانات التي نفذتها مع عدة ماركات تجارية شهيرة.

