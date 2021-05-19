عارضة الأزياء ناومي كامبل البالغة 50 عاماً أصبحت أماً للمرة الاولى

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نيويورك: أثارت عارضة الأزياء البريطانية البالغة خمسين عاماً ناومي كامبل الثلاثاء مفاجأة على شبكات التواصل الاجتماعي بإعلانها عن ولادة طفلها الاول وهي انثى.

وكتبت العارضة الشهيرة في منشور على "انستغرام" معلّقة على صورة تظهر قدمي طفلتها "اعجوبة صغيرة ومدهشة اختارتني ان اكون أماً لها. إنه لشرف كبير لي ان تزين هذه الروح الصغيرة حياتي".

وتابعت العارضة التي تحتفل بعيدها الحادي والخمسين بعد ايام "ما مِن كلمات تَصِف هذا الرابط القوي الذي يجمعني بك يا ملاكي".

ولم تذكر العارضة التي تعيش في نيويورك اية معلومات اضافية، وخصوصا في ما يتعلق باسم الطفلة وتاريخ ولادتها وظروفها.

وهنأ مشاهير كثر من عالمي الموضة والسينما ناومي كامبل بولادة طفلتها من بينهم المصمم مارك جايكوبس والممثلتان زويه زالدانا وجودي تورنر-سميث.

وكانت كامبل تطرقت مرات عدة في تصريحات صحافية خلال الاعوام الاخيرة الى رغبتها في انجاب طفل.

وقالت لصحيفة "ايفنينغ ستاندرد" البريطانية عام 2017 "أفكر باستمرار في انجاب الاطفال". واضافت "حاليا مع تقدم العلم يمكنني ان انجب عندما أشاء".

ولمع نجم ناومي كامبل في تسعينات القرن العشرين. وكانت اول عارضة أزياء سوداء تحقق شهرة عالمية.