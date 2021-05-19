شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لـ هنا الزاهد وسط الطبيعة فى تنزانيا بعد أزمة كابينة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها وجمهورها، بصور جديدة لها من رحلتها التي تقضيها حالياً على سواحل تنزانيا، والتي ظهرت فيها وسط الطبيعة الخلابة التي تشتهر بها تلك المنقطة على سواحل المحيط الهندي.

ونشرت الزاهد، صورها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، بعد توضيحها لأزمة ظهورها داخل كابينة الطائرة التي نقلتها أمس، وكتبت ستوري عبر حسابها قائلة " للتوضيح للناس اللى بتقول بتصور إزاى في كابينة، الطائرة مفيهاش كابينة أصلا زى ما انتوا شايفين في واحد قاعد جنب الطيار بيصور من السياح في تنزانيا وده طيران تنزانى ومش ممنوع هنا تعقد جنب الطيار".



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هنا الزاهد

وشاركت الزاهد فى موسم رمضان السابق، مع النجم محمد إمام، بمسلسل "النمر"، ومشاركة كل من محمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.