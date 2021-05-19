شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الأمريكي "تشارلز جرودين" الشهير بـ"بيتهوفن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيب الموت الممثل الأمريكي "تشارلز جرودين" عن عمر ناهز 86 عاما حيث تميز بتنوع أدواره وبرز بأدائه الكوميدي في عدد من الأفلام أبرزها "بيتهوفن".

وذكرت قناة "فرانس 24" الأخبارية اليوم الأربعاء أن "جرودين" لعب دورا ثانويا كطبيب في فيلم "روزماريز بايبي" الشهير لـ"رومان بولانسكي" قبل أن يتألق إلى جانب "روبرت دي نيرو" في الكوميديا "ميدنايت ران" البوليسية وفي النسخة الجديدة من فيلم "كينج كونج" عام 1976.

وأضافت القناة أن الفيلم الذي جعله معروفا على نطاق واسع من الجمهور كان الكوميديا الشعبية "بيتهوفن" عام 1992، وتولى فيه الدور الرئيسي مع كلب ضخم من نوع "سانت برنارد".

ومن جانبه، قال "نيكولاس جرودين" نجل الممثل الراحل أن والده "تشارلز" الذي كان يعاني سرطان نخاع العظام توفي في منزله في "ويلتون" بشرق الولايات المتحدة.

وبدوره، علق الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير "ستيف مارتن" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "أنا حزين جدا لهذا النبأ.. لقد كان أحد أطرف الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق".

وكان "تشارلز جرودين" المولود في بيتسبرج عام 1935، برز في بداياته على خشبة المسرح وانتقل إلى برودواي في مطلع الستينات قبل أن يبدأ بتولي أدوار غالبا ما كانت ثانوية في أعمال سينمائية. وقدم في التسعينيات برنامجه الحواري الخاص، وشارك مرارا في برامج تلفزيونية أخرى.