شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة الفنانة فاطمة الكاشف بعد دخولها العناية المركزة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت الحالة الصحية للفنانة فاطمة الكاشف زوجة الفنان جمال عبد الناصر، وذلك بعد دخولها المستشفى أثر إصابتها بـ فيروس كورونا، وحدوث بعض المضاعفات التي أدت إلى وضعها في العناية المركزة، بسبب نقص الأكسجين.

وصرح الفنان جمال عبد الناصر لـ الخليج 365 " أن الحالة الصحية لزوجته فاطمة الكاشف، استقرت خاصة مع استقرار نسبة الأكسجين في الدم، لكنها لا تزال في العناية المركزة داخل أحد المستشفيات، وذلك لمتابعة حالتها الصحية، هذا بالإضافة إلى إجراء بعض التحاليل اللازمة، ومتابعة حالتها".



فاطمة الكاشف

وكانت الفنانة فاطمة الكاشف قد تم نقلها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد نقص نسبةالأكسجين فى الدم، ونشرت فاطمة صورا لها من المستشفى، صحبتها بتعليق: "أنا الآن فى المستشفى محجوزة لأنى تعبانة جدا، الأكسجين قل فى الدم عن طبيعته وربنا يستر".

وأضافت فاطمة "أشكر الدكتور الإنسان المحترم أشرف زكى ووزيرة الصحة ال

دكتورة هالة زايد والغالية نهال عنبر، على سرعة الاستجابة وعمل ما يلزم وإرسال الإسعاف بسرعة، ربنا يحفظكم بخير وصحة يا رب العالمين، وأشكر أيضا مدير مستشفى العجوزة، على الاهتمام وحسن الاستقبال وربنا يشفى كل مريض، أعتذر عن عدم الرد على التليفون مش قادرة أتكلم".



فاطمة الكاشف

كما نشر الفنان جمال عبد الناصر، زوج الفنانة فاطمة الكاشف، صورة لها من داخل المستشفى قائلا: "كل الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور أشرف زكى والزميلة الفاضلة نهال عنبر، ومدير مستشفى العجوزة لاهتمامهم البالغ بحالة فاطمة حيث تم حجزها فى العناية ومتابعة حالتها وربنا يتمم شفاها على خير، وربنا يحفظكم جميعا، ودعواتكم بالشفاء".