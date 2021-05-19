شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بوصول إيرادات افتتاح F9 لـ 180 مليون دولار خارج أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محبو السينما علي موعد مع الإثارة بعد أن أعلن عن إطلاق الجزء التاسع من فيلم Fast & Furious ، عالميا في وقت مبكرعن أمريكا، حيث سيطلق الفيلم في كوريا وهونج كونج وروسيا اليوم الأربعاء، والشرق الأوسط غدا الخميس والصين يوم بعد غد الجمعة .

ويتطلع F9 إلى الانطلاق مع افتتاح عطلة نهاية أسبوع في نطاق يتراوح بين 160 مليون دولار الي 180 مليون دولار ، كما تعتقد مصادر الصناعة، أن افتتاح الفيلم سيكون أكبر افتتاح دولي لشباك التذاكر لفيلم هوليوود خلال حقبة الوباء، حسبما ذكر موقع deadline.



Fast & Furious

وأصبحت الصين، على مدى السنوات العديدة الماضية، المركز الخارجي الأول لأفلام الحركة، بأكثر من 1 مليار دولار، حيث تمتلك سلسلة Fast عدة سجلات في الصين، بما في ذلك المرتبة الثانية والثالثة كأكبرأفلام هوليوود في الصين على الإطلاق.

يأتى هذا فيما حرص النجم العالمي فان ديزل - فى وقت سابق - على مشاركة جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو مجمع للكثيرمن اللقطات التي جمعته في الأجزاء السابقة من سلسلة الأكشن Fast & Furious، قبل عرض الجزء التاسع من السلسلة الشهيرة، ونشر فان ديزل، مقطع الفيديو الذي ضم عددا من المشاهد التي جمعته مع العائلة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليستعيد ذكريات الأجزاء السابقة، مع إضافة مشهد عناق مع النجم العالمي الراحل بول ووكر.

وتحدث نجم Fast & Furious فان ديزل عن الجزء الـ9 المرتقب، وسُئل عن شائعات مشاهد الفضاء، لكن يبدو أن النجم سعيد بانتشار تلك الأخبار، حيث إنه لم يؤكدها ولم ينفيها حسبما نشر موقع digitalspy، قائلا: "جاستن هو أحد هؤلاء المخرجين الذين يفكرون خارج الصندوق وسيلعب مع كل ما يمكن إدراجه في القصة"، مضيفاً :"ترى الكثير في المقطع الدعائي، لكنك لم تر أي شيء بعد وهذا مثير، هناك الكثير".