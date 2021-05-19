شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة "كبرت البنوتة وأكلت الجو".. الطفلة بقت عروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منة عرفة واحدة من الفنانات اللاتى ارتبط بهن الجمهور منذ طفولتها خاصة بعدما غنا لها أحمد حلمى "أنا لما حبيبتى هتكبر والنعمة لتاكل الجو"، وهى أغنية من فيلم مطب صناعى عام 2006"، كبرت الطفلة منة عرفة وأصبحت شابة، وأعلنت خطبتها أمس الثلاثاء، ولم تكشف عن تفاصيل أخرى وعن هوية العريس.



منة عرفة



منة عرفة

منة عرفة أحدث عروسة فى الوسط الفنى

منة عرفة نشرت صورة عبر حسابها على إنستجرام بمناسبة الخطوبة، واكتفت بكتابة: "اتخطبت"، كما أغلقت منة عرفة التعليقات على بوست الذى أعلنت خلاله خطبتها.



منة عرفة



منة عرفة

لماذا أعلنت منة عرفة عن خطوبتها فور إعلان علي غزلان خطوبته؟

منة عرفة شغلت الجمهور بذلك الأمر وتساءل البعض على السوشيال ميديا حول توقيت إعلان خطبة منة عرفة ، خصوصا أنه جاء عقب إعلان اليوتيوبر علي غزلان خطبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017، قبل ثلاثة أيام من إعلان منة عرفة خطبتها.

منة عرفة وعلى غزلان طاردتهما الشائعات فى 2019

منة عرفة فى نوفمبر 2019، طالتها الشائعات حول طبيعة علاقتها مع على غزلان، بالتزامن مع ظهورهما معا بشكل مستمر منها العيادات الطبية وعيادات العلاج الطبيعى، وظهورها مع والدته فى صورة، ما جعل شائعات ارتباطهما شبه مؤكدة وبعد ذلك وبمرور الأيام لم يظهرا معا مرة أخرى و لم يكشفوا أى تفاصيل عن سبب خلافهما.



منة عرفة

وآخر أعمال منة عرفة مسلسل "إسعاف يونس"، للنجم محمد أنور، مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

وإسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.