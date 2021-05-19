شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يستعيد رشاقته ويشارك فى سباق دبى للجرى الليلى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الممثل العالمي ويل سميث، في سباق دبي للجري الليلي في الإمارات، الذي يشرف عليه مجلس دبي الرياضي، والذي نشر فيديو للسباق الذي شارك فيه سميث عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، وأقيم السباق ضمن فعاليات دبي الرياضية في مايو 2021، حيث يمكن للعائلات الاختيارما بين الجري لمسافة 5 أو 10 كم.



ويل سميث

وظهر سميث في الفيديو ويبدو في طريقه لاستعادة رشاقته بعد شكواه من زيادة وزنه، حيث نشر صورة له في مطلع الشهر الجاري في حسابه الرسمي على إنستجرام وشكا في تعليقه عليها من التأثيرات السلبية للعزلة الاجتماعية بسبب كورونا قائلاً "أصدقكم القول.. هذا أسوأ قوام في حياتي".

وسرعان ما قرر سميث، العودة من جديد للتدريبات بعد حملة تشجيع كبيرة حصل عليها من قبل أصدقائه ومتابعيه عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة بعد الصورة التي نشرها ، ويواصل النجم الخمسيني من فترة لأخرى على مشاركة صور وفيديوهات من داخل صالة التدريبات ليعلن استمراره في التدريبات والحصول على بعض التشجيع.

وقبل يوم واحد من ذهابه إلى "الجيم"، كشف النجم العالمى ويل سميث، عن صورلعدد من الرجال يعانون من نفس المشكلة لاكتسابهم الوزن الزائد نتيجة الأكل وعدم ممارسة الرياضة فى ظل الإغلاق، وعلق على الصورة بإعلان دخوله فى تحدى مع هؤلاء الرجال لخفض وزنهم خلال 3 أشهر، حيث كتب فى تعليقه، "هيا بنا سنرى هذه الصور مرة أخري بعد 12 أسبوعا".

يأتى هذا فيما اشتهر سميث، سابقًا، بأخذ نظم التدريب على محمل الجد، وبناء العضلات لأدوار مثل " I Am Legend" و " “Suicide Squa، ومع ذلك، بعد عام من الوباء حيث قال أن 61٪ من الأمريكيين اكتسبوا وزنًا زيادة، وفي هذا السياق كان لصورة سميث صدي كبير أكثر من مجرد عدد قليل من المعجبين، حيث قال أحدهم "هذا هو المنشور الأكثر روعة وصدق في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي"، و"بالتأكيد أنت الأفضل وليس الاسوأ"، و"ظهورك بشكل طبيعي أكثر شيء مشوق".