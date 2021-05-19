"يا أوحي يا أوحي".. إفيهات وعلامات في ذكرى وفاة حسن مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى السادسة على وفاة الفنان الكبير حسن مصطفى، إذ أنه رحل في 19 مايو 2015 إثر إصابته بأزمة قلبية.

في هذا التقرير نعرض لكم حكايات حسن مصطفى:

نشأته

وُلد حسن مصطفى في 26 يونيو 1933 بحي الظاهر باب الشعرية، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1957.

اسمه حسن مصطفى إسماعيل عبدالباسط الشريف، قدم للمسرح أدوارا لا تُنسى، أبرزها :"مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، حواء الساعة 12، دو ري مي فاصوليا، سيدتي الجميلة".

أعماله

قدم الراحل حسن مصطفى ما يقرب من 90 مسلسلا، منهم "رأفت الهجان، يتربى في عزو، عباس الأبيض في اليوم الأسود، شيخ العرب همام، أولاد الحلال، وأيضا المسلسلات الإذاعية، منها "صراع مع الوهم، عاشور رايح جاي، أغرب طلاق في العالم، وغيرها.

أعماله مع فؤاد المهندس

شارك في العديد من الأعمال الذي جمعته بالفنان فؤاد المهندس منها "مطاردة غرامية، فيفا زلاطا ، أرض النفاق، وأيضا أعمال أخرى منها "الحرام، شقاوة رجالة، العبيط، آخر رجل في العالم، سوق الحريم.

إفيهات

من أشهر إفيهات الكوميديان حسن مصطفى في السينما، مقولة " يا أوحي يا أوحي " في فيلم "نصف ساعة جواز" ، " القلم" من فيلم "ارض النفاق"، "أهلا يا عصابة" من مسرحية "العيال كبرت، "قوم أضرب الجرس" من مسرحية "مدرسة المشاغبين".

زيجاته

تزوج النجم الكبير مرتين، الأولى من سيدة خارج الوسط الفني وأنجب منها فتاة، والثانية من الفنانة الكبيرة ميمي جمال، وأنجب منها "نجلا ونورا".

وقالت زوجته الفنانة ميمي جمال، في فقرة من برنامج "صاحبة السعادة"، :"أنا اتعرفت على حسن في فرق التلفزيون المسرحية، كنا زمايل وبنعمل مسرحيات كتير للمسرح الكوميدي، كنا في الفترة دي بنسافر كتير أوي، حسن طيب، وطبعه طيب، تحكيله سرك، وهو كان بيحكيلي، ابتدينا نستريح لبعض، فكرنا في الجواز".

وأضافت ميمي :"حسن وسبق ليه أنه متزوج، وعنده بنت، فا أنا سألته هل أنت مقتنع بزواجنا، وقال أه طبعا، بعدها قولتله موضوع بنتك دا مش مشكلة بالنسبة لي أنت الأهم، واتجوزنا وبعد أربع سنين خلفنا توأم نورا ونجلا، وحسن بالنسبة لى عشرة عمري وتوأم روحي".

الوفاة

توفي الفنان حسن مصطفى في 19 مايو 2015، في مستشفى الأنجلو بالقاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية، فارق الحياة بعدها عن عمر ناهز الـ82 عاما.