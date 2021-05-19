هنا الزاهد ترد على مننقدي صورتها بجانب الطيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة هنا الزاهد على منتقدي صورتها التي التقطتها أمس بجانب طيار في طائرة.

ونشرت هنا مقطع فيديو، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت :"للتوضيح، للناس اللي بتقول بتصور ازاي في الكابينة، الطائرة مفيهاش كابينة أصلا وزي ما أنتو شايفين في واحد قاعد جنب الطيار بيصور من السياح في تانزانيا، وده طيران تنزاني، ومش ممنوع هنا تقعد جنب الطيار".

وعُرض للفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.