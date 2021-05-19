قبل مجدي صبحي| هؤلاء فضلوا الاعتزال والبعد عن أضواء الشهرة‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"سوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم، أستودعكم الله. اللهم أحسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر".

بتلك الكلمات أعلن الفنان مجدي صبحي اعتزاله الفن نهائيا بعد 40 عاما من دخوله المجال، لينضم بذلك إلى نخبة من نجوم ونجمات الفن الذين أعلنوا الاعتزال، أبرزهم شادية، وحسن عابدين، ونرصد في التقرير لماذا قرر هؤلاء النجوم اعتزال الفن، والبعد عن الأضواء.

أعلن مجدي صبحيأمس الثلاثاء، على حسابه بـ"فيسبوك" اعتزاله قائلا:

"أصدقائي، زملائي، بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير، قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيها أعمالا محترمة سيذكرها تاريخ الفن المحترم، وكان آخرها مسرحية (سيرة حب).. سوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم. أستودعكم الله. اللهم أحسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر".

شادية

فضلت المطربة الراحلة شادية الاعتزال وتفرغت للعبادة، بعد مشاركتها في الليلة المحمدية عام 1986، وتقديم أغنية "خد بإيدى"، وظلت لسنوات طويلة مبتعدة عن الأضواء.

وفي حوار نادر لها عام 1993، قالت شادية خلال الفيديو الذي عرض في برنامج "معكم"، إنها فكرت في الاعتزال قبل مسرحية ريا وسكينة، وكانت من قبل تمثل وتغني وهو ما يجعلها تعمل طوال الوقت، فإن لم تجد رواية جيدة تجد أغنية جيدة أو العكس، فكانت حياتها مليئة بالعمل، وبدأت تشعر بأنه لا شيء يعجبها من الروايات والأغاني أو أحيانا يصيبها الكسل فلا تقرأ ما يعرض عليها من روايات.

وقالت شادية إن عملها في مسرحية "ريا وسكينة" جعلها تعود للمنزل فى وقت متأخر وتنتظر صلاة الفجر ولم تكن تصليها من قبل، واعتادت أن تصلي الفجر، وتوقظ والدتها للصلاة معها، ثم تقرأ القرآن وتبكي، وتدعو الله أن تحج بيته الحرام.

وأضافت: "تحدثت مع الشاعر أحمد شفيق كامل، ووصفت له شعوري.

وفى اليوم التالي تحدثت مع الشيخ الشعراوي وطلبت مقابلته وبالفعل ذهبت للقائه، وبعدها قررت الاعتزال".

حسن عابدين

قرر اعتزال الفن بعد رفض الأمن دخوله إلى قبر الرسول، عند أدائه مناسك العمرة، بسبب عمله كممثل، وعقب عودته للقاهرة ظل فترة في عزلة ببيته لا يخرج منه إلا للمسجد، وقرر الاعتزال، حتى نصحه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بالعودة للفن مرة أخرى، ولكن بتقديم فن هادف، بحسب تصريحات نجله "خالد".

زيزي مصطفى

قرار اعتزالها جاء بسبب ابنتها منة شلبي، إذ قالت في حوار لها: "منة جاتلي بتعيط قالتلي إن بنت زميلتها قالتلها يا بنت الرقاصة، قولتلها يا منة لو بطلت الرقص هتبطلي تعيطي؟، قالت لي آه"

محمد العربي

في نهاية الثمانينيات أعلن هو وزوجته الفنانة هناء ثروت الاعتزال، ورفض الظهور الإعلامي طيلة السنوات الماضية.

حمدي حافظ

كان آخر عمل قام بالاشتراك فيه مسلسل "عمر بن عبدالعزيز"، الذي قام ببطولته الفنان نور الشريف عام 1995، إذ أعلن حمدي بعدها اعتزال الفن، وابتعد بشكل كامل عن الوسط الفني.

مجدي إمام

قرر الاعتزال عام 1993، بالتزامن مع إعلان صديقته المقربة الفنانة الراحلة هالة فؤاد اعتزالها أيضا.

وقدم مجدي إمام بعد الاعتزال مجموعة برامج دينية، وعاد إلى مهنته الأصلية "مهندس ديكور".