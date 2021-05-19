رقصت في الشارع لاستقبال السعوديين.. المهرة البحرينية تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر اسم المهرة البحرينية، محركات البحث على "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها أثناء رقصها "رقصة العرضة"، بأحد الشوارع لاستقبال السعوديين.

الرقصة التي قدمتها المهرة البحرينية، كانت خلال مشاركتها في استقبال الزوار السعوديين الذين وصلوا إلى بلادها، بعد تعليق السفر لفترة طويلة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبعد انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت المهرة في بث مباشر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام، قالت فيه :" أتوجه بالاعتذار للشعب البحريني، اعترف بغلطتي، ولكن أنا منذ أربع سنوات مقيمة بشكل كامل في البحرين ولم أرتكب أي خطأ، وبعد ماحدث اعترف بالخطأ الذي قمت به".