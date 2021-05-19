بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة ساعة واحدة مضت التعليقات على اختفاء رجل أعمال بظروف غامضة في “الناموس” مغلقة

متابعة بتجـــرد: يختفي تاجر كبير ورجل أعمال ستيني في ظروف غامضة، ويتصدى أحد رجال المباحث الأشداء لبحث عن أسرار هذا الاختفاء في محاولة لمعرفة المستفيد من الأمر ضمن الدراما الخليجية التشويقية “الناموس” من تأليف محمد أنور محمد وإخراج جاسم المهنا والذي يعرض على MBC1.

في إطار تراجيدي تراثي خلال فترة السبعينات من القرن الماضي، يتحوّل راشد وهو تاجر بسيط إلى أحد أنجح رجال الأعمال، ويبتعد عن أفراد أسرته، لكنه يختفي مباشرة بعد زواج ابنه طلال، فتقوم الشرطة بالتحقيق لمعرفة من المستفيد من اختفائه.

على صعيد آخر، تعمل الداية نعمة في إحدى المستشفيات، وتقطن شقة سكنية مع ابنها الوحيد نبيل، وهو شاب يعاني من إعاقة ذهنية، وهذه الإعاقة تجعل منه موضعاً للسخرية. في مقابل ذلك، نتعرف في سياق الأحداث على شخصيات أخرى منهم طلال، وغنيمة، وشاهة ورجل المباحث ناصر وغيرهم.

الجدير بالذكر أن مسلسل “الناموس” هو من بطولة محمد المنصور، هيفاء عادل، جاسم النبهان، خالد أمين، فيصل العميري، عبير أحمد، بثينة الرئيسي، حسين المهدي، عبدالله بهمن، منى حسين، عبدالله الزيد، حصة النبهان وآخرين.

يُعرض مسلسل “الناموس” على MBC1، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.