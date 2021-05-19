ليلى علوي تكشف عن موعد عرض فيلمها.. “ماما حامل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت الفنّانة ليلى علوي، عن موعد طرح فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “ماما حامل”، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية الفترة المقبلة. ونشرت “البوستر” الرسمي له عبر “تويتر”، وعلقت: “ألف مبروك، “ماما حامل” في الثاني من حزيران بجميع دور العرض”.

وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة ثرية تتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية، وكيفية تعاملها معها.

ويضم عديداً الفنانين منهم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، نانسي صلاح، سامي مغاوري، شريف الدسوقي، سيناريو وحوار لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج شركة “سينرجي فيلمز” مع “نيوسينشري”.