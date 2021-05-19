محمد عساف للإسرائيليين: زمن الكذب ولّى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان الفلسطيني محمد عساف عن غضبه من “الكذب الإسرائيلي” المتزامن مع استمرار العدوان على كلّ مناحي الحياة في غزّة.

وغرّد عسّاف، في معرض مشادة كلاميّة مع كلّ من الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ادرعي والناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان، قائلاً: “أنا ابن غزة. كبرت على إجرامهم ورأيت كذبهم بعيني، بس زمن الكذب ولًى وراح. العالم بيشوف كذبهم وجرائمهم مباشر على الشاشات. في مقولة بتقول المنحطون في حاجة إلى الكذب، إنه أحد شروط بقائهم”.

تغريدة عساف جاءت عقب تعليق أدرعي على تغريدة في حسابه عبر “تويتر”، علّق فيها على الأحداث الأخيرة، لافتاً إلى أنّ “المحتل دمّر مؤسسة مشارق مكان عملي الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل ما أكون عساف اليوم، الاحتلال وإن دمر الحجر، راح تظل ذاكرتنا حاضرة وقوية وراح نبني كل شي. رحم الله الشهداء”.

من ناحيته، ردّ جندلمان على منشور عساف، زاعماً أنّ “حماس تتحمل لوحدها المسؤولية عن الدمار الذي لحق بغزة”.