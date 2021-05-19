رامز أمير يكشف لـ"الخليج 365" صعوبات واجهته في "نجيب زاهي زركش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح الفنان المصري رامز أمير في لفت الأنظار في موسم رمضان الماضي، إذ قدم شخصية وصفت بـ"الصعبة" في مسلسل "نجيب زاهي زركش".

وجسد رامز أمير في العمل شخصية "مسعد" ذلك الشاب المثقف الذي يعيش ظروف صعبة، ويفاجأ بظهور والده الثري في حياته، ويرفض الانتماء له ويتعامل معه بجفاء شديد، وفي النهاية يعود إليه ويتجاهل ما حدث في الماضي.

”الخليج 365” التقت الفنان رامز أمير للحديث عن الصعوبات التي واجهته في تصوير المسلسل، وأصعب مشاهد العمل، وأجواء التصوير مع الفنان الكبير يحيى الفخراني الذي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة في العالم العربي.





- بداية هل هذا هو التعاون الأول مع الفنان يحيى الفخراني؟

مسلسل "نجيب زاهي زركش" هو التعاون الثالث مع الفخراني، إذ شاركت في مسلسل من بطولته في طفولتي بـ 6 مشاهد وكان يحمل اسم "الليل وآخره"، وبعد ذلك تعاونت معه في مسلسل "شرف فتح الباب"، وفي رمضان 2021 شعرت بسعادة بالغة بالعمل معه مجددا لأنه فنان كبير ومدرسة شديدة الخصوصية، وأرى أن العمل بجواره مسؤولية كبيرة.

- ما الصعوبات التي واجهتك في المسلسل؟

جسدت في المسلسل شخصية "مسعد"، شاب مثقف وكاتب للروايات، ولديه مجموعة من المبادئ والقيم، وأرهقتني الشخصية لأن أغلب المشاهد كانت طويلة والحوار فيها طويل جدا، كما أنني كنت ألقي الشعر في عدد من المشاهد، وهذا تطلب جهدا كبيرا، ولكن ما ساعدني على تقمص الشخصية بنجاح هو أنني خريج معهد التمثيل، ودرست فن الإلقاء ولغتي العربية جيدة جدا.





ـ وكيف كان التصوير في ظل جائحة كورونا؟

بكل تأكيد لا يكون التصوير مريحا في مثل هذه الظروف، كان كل فريق العمل ملتزما بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بهذا الفيروس الخطير، الذي أتمنى أن يختفي تماما، وتعود الحياة كما كانت من قبل.

ـ حدثنا عن ردود الفعل حول المسلسل..

حمدا لله، تلقيت ردود فعل رائعة حول الشخصية التي قدمتها، والمسلسل بشكل عام، فقد بذل كل فريق المسلسل مجهودا كبيرا حتى يخرج للنور بهذه الصورة المشرفة.





ـ توقع الجمهور أن تطل عليه بعمل "أكشن".. فلماذا فضلت "نجيب زاهي زركش"؟

بالفعل، كان جمهوري والمتابعون لي عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي ينتظرونني في مسلسل "أكشن وإثارة"، ولكن بصراحة شديدة تحمست لمسلسل "نجيب زاهي زركش" لأسباب كثيرة، منها أن العمل مع فنان بقيمة وحجم يحيى الفخراني، واسم المخرج، كما أن الشخصية ثرية دراميا.





- ما الأعمال التي نالت إعجابك في موسم رمضان الدرامي؟

أرى أن موسم رمضان الدرامي كان مدهشا، حيث ضم أعمالا فنية رائعة، ومن الأعمال التي لفتت انتباهي "اللي مالوش كبير" بطولة أحمد العوضي، وياسمين عبدالعزيز، و"الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، و"ملوك الجدعنة" الذي جمع بين عمرو سعد، ومصطفى شعبان، ومسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، وباسل خياط.

- وماذا عن أعمالك الفنية خلال الفترة القادمة؟

أتمنى العودة للسينما بعمل مختلف يعتمد على "الأكشن"، وأرجو أن تسترد السينما عافيتها لأنها تأثرت كثيرا بسبب جائحة كورونا.