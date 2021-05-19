منى زكي تحرج عائشة بن أحمد على الهواء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

فاجأت الفنانة منى زكي،الفنانة عائشة بن أحمد بسؤال محرج على الهواء، خلال مداخلة هاتفية للأخيرة، في برنامج "كلمة أخيرة".

وقالت عائشة في بداية حديثها :" عن ردود الأفعال على دور "أمينة"، النجاح الجماهيري فعلا خضني، وحسيت إني أول مرة أمثل”.

واستكملت:"عملت مسلسلات ناجحة في مصر زي نسر الصعيد والسهام المارقة، بس لعبة نيوتن فيه حاجة مختلفة، وحالة تانية بتخض فعلا، الحمد لله".

وأضافت :"أنا موجودة في تونس لأن في مسلسل بتاعي بيتذاع وبتابع بردو ردود الأفعال على السوشيال ميديا".

وسألت الفنانة منى زكي زميلتها الفنانة عائشة بن أحمد :"مين اللي عامل شغل أكتر مسلسلك التونسي ولا لعبة نيوتن في تونس؟

وردت عائشة:" والله الاتنين، التونسي عامل ضجة كبيرة قوي في تونس والمغرب والجزائر، ولعبة نيوتن في الوطن العربي كله، حتى هنا في تونس بيتابعوه".

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، وتأليف وإخراج تامر محسن.